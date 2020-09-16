На Среднем Урале подтверждено ещё 127 случаев COVID-19

Общее число диагнозов COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии достигло 27 299​​​​​​​. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области подвержено 127 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии достигло 27 299.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за последние 24 часа диагноз подтверждён у 70 жителей Екатеринбурга.

Также новые заболевшие выявлены среди жителей Арамильского и Ачитского городских округов, Асбеста, Верхней Салды, Краснотурьинска, Красноуральска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила и Серова.

Состояние 68 пациентов оценивается как тяжёлое. 43 человека подключены к аппаратам ИВЛ. 416 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные заболевшие чувствуют себя удовлетворительно.

За последние 24 часа из больниц региона выписаны 60 человек. С начала пандемии от коронавируса излечились 20 902 уральца.

За минувшие сутки болезнь унесла жизни четверых свердловчан. Число жертв COVID-19 на Среднем Урале возросло до 537 человек.

Добавим, что накануне сообщалось о 124 заболевших свердловчанах.

Напомним, что в минувший понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для лиц в возрасте 65+ до 21 сентября и одновременно позволил возобновить групповые тренировки в фитнес-центрах и диспансеризацию отдельных категорий взрослого населения.