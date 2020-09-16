Число заболевших коронавирусом россиян увеличилось за сутки на 5 670

Всего с начала пандемии в в России зарегистрированы 1 079 519 инфицированных. Фото: Галина Соловьёва

В России за минувшие сутки подтверждено 5 670 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Установлен рекорд суточной заболеваемости с 26 июля.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 84 регионах страны. Больше всего заражённых зарегистрировано в Москве (750) и Санкт-Петербурге (207). Свердловская область со 127 заболевшими делит седьмую строчку с Ульяновской областью. Всего с начала пандемии в в России зарегистрированы 1 079 519 инфицированных.

За последние сутки в России из больниц выписались 5 809 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 890 114. Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 немного превышает количество заболевших за сутки.

За последние 24 часа стало известно о 132 летальных исходах. Всего с начала пандемии коронавирус унёс жизни уже 18 917 человек, в том числе 537 свердловчан.

Добавим, что по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено свыше 41,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. 301 тыс. тестов сделано за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаётся 223 651 человек.

В России 13-й день подряд регистрируют более пяти тыс. новых заболевших. Накануне стало известно о 5 529 случаях заражения. Сегодня был установлен суточный реклорд начиная с 26 июля: тогда сообщалось 5 765 заболевших.