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16 сентября 2020, 12:56

Скончались ещё четверо свердловчан с коронавирусом

С начала пандемии жертвами заболевания стали 537 свердловчан.

С начала пандемии жертвами заболевания стали 537 свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области скончались четверо пациентов с коронавирусом. С начала пандемии жертвами заболевания стали 537 свердловчан.

Информацию о четырёх летальных исходах подтвердили в региональном и федеральном оперативных штабах по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Зарегистрировано 4 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 537», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Добавим, что за последние сутки COVID-19 выявлен у 127 свердловчан. Накануне сообщалось о девяти умерших уральцах.

В целом по России за последние 24 часа стало известно о 132 летальных исходах. Всего с начала пандемии коронавирус унёс жизни уже 18 917 россиян.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия занимает 106-е место в мире по уровню летальности от коронавирусной инфекции.

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