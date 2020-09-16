Скончались ещё четверо свердловчан с коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области скончались четверо пациентов с коронавирусом. С начала пандемии жертвами заболевания стали 537 свердловчан.
Информацию о четырёх летальных исходах подтвердили в региональном и федеральном оперативных штабах по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
«Зарегистрировано 4 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 537», - говорится в сообщении регионального оперштаба.
Добавим, что за последние сутки COVID-19 выявлен у 127 свердловчан. Накануне сообщалось о девяти умерших уральцах.
В целом по России за последние 24 часа стало известно о 132 летальных исходах. Всего с начала пандемии коронавирус унёс жизни уже 18 917 россиян.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия занимает 106-е место в мире по уровню летальности от коронавирусной инфекции.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале