Справки о здоровье детей в поликлиниках Екатеринбурга разрешили брать до 20:00

Школьные врачи трудятся в детских поликлиниках и тоже могут вести осмотр детей и определять, здоровы ли они. Фото: Алексей Кунилов

Из-за опасности распространения нового коронавируса в образовательных учреждениях Среднего Урала справки о здоровье детей стали требовать даже после пропуска одного дня. Кроме того, в начале учебного года справки о разрешении врача заниматься спортом или хореографией просят принести в кружках и секциях. Множество детей с родителями отправились в детские поликлиники, чтобы такие документы получить. И если в небольших муниципалитетах ситуация не такая болезненная, то в полуторамиллионном Екатеринбурге длиннющие очереди к врачам выстроились даже на улице.

Всё начало недели соцсети уральской столицы гудели: где это видано в наше время, чтобы очередь выстраивалась длиной с улицу? А видано в нескольких детских поликлиниках областного центра, почти во всех районах. Чтобы не создавать условия для распространения COVID-19, люди не стали толпиться в помещениях, а вставали друг за другом на свежем воздухе.

– Сегодня очереди в поликлиниках недопустимы, поэтому требуется продлить время их работы либо организовать дополнительные осмотры педиатрами в удобное для посетителей время, – так заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время заседания городского оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции, когда узнал о проблеме.

Глава города поручил управлению здравоохранения Екатеринбурга совместно с директорами школ, детсадов и районными отделами образования составить алгоритм посещения детских поликлиник, чтобы обойтись без очередей.

В лицее №130 Екатеринбурга совместно с Детской городской поликлиникой №13 такой алгоритм, кстати, уже создан и на днях уже начал работать. Теперь справку о здоровье и допуске к обучению здесь выдаёт школьный врач. Если ребенок отсутствовал до пяти дней, то его не отправляют в поликлинику — он идёт к школьному медику (кабинет на первом этаже, сразу у входа в школу). В поликлинику за справкой он идёт только в том случае, когда отсутствовал на уроках шесть и более дней. Причём для первой и второй смен определено своё время для приёма у школьного врача, так что никакого столпотворения в коридоре перед кабинетом медика не оказывается. Тем более, что ученики приходят к своему доктору одни, без родителей. Отличная практика!

– Такое решение принято администрацией Детской городской поликлиники №13 и 130-й школой для тех случаев, когда учёбу пропустил здоровый ребёнок, не обращавшийся за медицинской помощью, – пояснила «Облгазете» специалист управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Макашина. – Школьный медик проводит осмотр ученика, измеряет у него температуру и выдаёт справку о здоровье в том случае, если никаких признаков заболевания нет.

Другой способ не собирать очереди в детских поликлиниках — это рассредоточить приём пациентов во времени. В управлении здравоохранения Екатеринбурга пояснили «ОГ», что поликлиники теперь ведут приём с 8:00 до 20:00, так что привести ребёнка к врачу и получить нужную справку о здоровье можно даже поздним вечером. Свободно, без потери времени и создания очередей.

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