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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 сентября 2020, 09:34

В Нижнем Тагиле — более 1700 заболевших: карта распространения COVID-19 на Среднем Урале

Карта распространения новой коронавирусной инфекции на Среднем Урале.

Опубликована обновлённая карта распространения новой коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Фото: управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Санитарные врачи опубликовали обновлённую карту распространения новой коронавирусной инфекции по территории Свердловской области. В Нижнем Тагиле число выявленных случаев заболевания превысило 1700.

Данные приведены на сайте регионального Управления Роспотребнадзора. В Екатеринбурге количество заболевших с начала пандемии достигло 16 530, в Нижнем Тагиле — 1708, в Первоуральске — 731. В Верхней Пышме коронавирус выявили у 655 человек, также заразились 532 жителя Ревды. Ещё в двух муниципалитетах число заболевших превысило 400: в Берёзовском (477) и Каменске-Уральском и Каменском районе (417).

Внизу списка находятся отдалённые населённые пункты: один человек заболел в Пелыме, двое - в посёлке Гари, шестеро - в ПГТ Малышева. На карте распространения коронавирусной инфекции по территории Свердловской области остаётся одно белое пятно - это Таборы. За всё время здесь не было выявлено ни одного случая заражения.

Напомним, как сообщала «Областная газета», за прошлые сутки в регионе подтвердили 127 случаев COVID-19. Больше всего новых заболевших в Екатеринбурге (70).

В минувший понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для лиц в возрасте 65+ до 21 сентября и одновременно позволил возобновить групповые тренировки в фитнес-центрах и диспансеризацию отдельных категорий взрослого населения.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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