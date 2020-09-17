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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 сентября 2020, 11:13

Евгений Куйвашев поручил разобраться с очередями в свердловских поликлиниках

очередь в поликлинике

Профильным органам власти поручено разобраться с очередями в медучреждениях. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил недовольство тем, как в поликлиниках ведётся приём пациентов с признаками ОРВИ и тех, кому нужны справки об эпидблагополучии. Профильным органам власти поручено разобраться с очередями в медучреждениях.

«В Екатеринбурге, Первоуральске, других городах области мы опять видим очереди, длительное ожидание приёма, скученность людей. Это недопустимо. Прошу министра здравоохранения совместно с главами муниципалитетов, главврачами городских больниц навести порядок в этой сфере, сделать всё для того, чтобы процесс посещения поликлиник был безопасным и комфортным для людей. О принятых мерах прошу доложить в ближайшие дни», — передаёт департамент информполитики Свердловской области слова Евгения Куйвашева.

Отметим, в свежем номере «Областной газеты» вышел материал, рассказывающий о длинных очередях в детских поликлиниках Екатеринбурга. Родители вместе с детьми приходят в медицинские учреждения, чтобы получить от врачей справки о состоянии здоровья и разрешения на занятия спортом или хореографией, и выстраиваются в очереди, которые даже выходят на улицу.

Областная газета Свердловской области

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