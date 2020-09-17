Николай Цуканов поддержал идею первоочерёдной вакцинации журналистов от COVID-19

Николай Цуканов поддержал идею первоочерёдной вакцинации журналистов. Фото: Галина Соловьёва.

Полномочный представитель Президента России в УрФО Николай Цуканов отреагировал на просьбу представителей СМИ. Он поддержал идею включения журналистов в группу риска, а также возможность сделать им прививку от COVID-19 в приоритетном порядке.

Журналисты обратились к Николаю Цуканову с просьбой отнести их профессию к группам риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ для первоочерёдной вакцинации, в том числе от COVID-19. Это произошло на встрече Совета по информполитике при полномочном представителе, которая состоялась 16 сентября, информирует пресс-служба полпредства в УрФО.

"Мы обратимся в федеральный штаб с просьбой, чтобы всех журналистов по их желанию могли включить в зону риска и привить от COVID", – заявил полпред. Он также направил соответствующее обращение заместителю председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой.

"Принимая во внимание важность проведения осеннее-зимней кампании по профилактике гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции для всех групп населения, а также с учётом особенности работы журналистов в близком контакте с большим количеством людей прошу вас рассмотреть возможность решения этого вопроса", – говорится в сообщении.

Напомним, в Свердловской области за две недели с начала прививочной кампании (по данным на 14 сентября) вакцину от гриппа поставили 476 648 человек, что составляет 11,4% от общего населения региона. На прошлой неделе не было выявлено ни одного случая заболевания гриппом.

Добавим, ранее "Областная газета" также писала о том, что в регионы России была направлена пилотная партия отечественной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Препарат «Спутник V» поступит в субъекты РФ для групп риска, в том числе врачей и учителей. В Минздраве и Минпросвещения заявляли, что она будет проводиться на добровольной основе.

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