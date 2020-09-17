В России 30% аптек начали продавать маркированные лекарства

Около 30% аптечных организаций в стране начали продавать маркированные препараты. Фото: Павел Ворожцов.

Маркированные лекарства поступили уже в 51% российских аптек. При этом только около 30% аптечных организаций начали продавать такие препараты.

Остальные - пока реализуют лекарства, произведённые до вступления в силу требований об обязательной маркировке. Продажа и использование таких медикаментов разрешаются до истечения срока годности. То же касается и препаратов, на которые получены разрешения межведомственной комиссии и которые выпущены до 1 октября 2020 года.

По данным на 10 сентября, россияне приобрели более миллиона упаковок маркированных лекарств, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

Обязательной маркировка лекарств стала с 1 июля. Она была введена для того, чтобы в продажу поступали только препараты, произведённые по стандартам. Маркировка предполагает нанесение на упаковку специального штрих-кода, по которому можно проследить, где лекарство было произведено, какой путь прошло через дистрибьютеров или систему поставщиков.

Напомним, ранее производители лекарств подсчитали, на сколько подорожает их продукция из-за внедрения обязательной маркировки. Предполагается, что в среднем себестоимость препаратов вырастет на 80 копеек.

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