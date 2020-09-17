В России COVID-19 подхватили ещё 5 762 человека

В России COVID-19 подхватили ещё 5 762 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в 83 регионах России коронавирусом заболели 5 762 человека. С начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 1 085 281 россиянина.

Установлен суточный рекорд, начиная с 26 июля: тогда сообщалось о 5 765 заболевших. Накануне стало известно о ещё 5 670 случаях заражения COVID-19.

По данным федерального оперштаба, на первом месте по количеству подтверждённых за последние сутки диагнозов находится Москва (730). Свердловская область оказался на седьмом месте со 126 инфицированными.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За прошедшие 24 часа из больниц по выздоровлению выписано 5 754 человека. За весь период вирус победили 895 868 россиян.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также за сутки подтверждено 144 летальных случая пациентов с коронавирусом, за всё время – 19 061 человек.

Как ранее сообщала "Областная газета", от переболевшего COVID-19 можно заразиться в течение трёх месяцев после его выздоровления. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в стране наблюдения врачей показали, что человек, перенёсший COVID-19, не имеющий симптомов заболевания и хорошо себя чувствующий, выделяет вирус из носа вплоть до 48 дней. Аналогичные наблюдения, проводившиеся за рубежом, говорят о более длинном сроке, на протяжении которого переболевший может быть опасен для окружающих, – 90 дней.