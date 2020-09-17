В России COVID-19 подхватили ещё 5 762 человека

За последние сутки в 83 регионах России коронавирусом заболели 5 762 человека. С начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 1 085 281 россиянина.
Установлен суточный рекорд, начиная с 26 июля: тогда сообщалось о 5 765 заболевших. Накануне стало известно о ещё 5 670 случаях заражения COVID-19.
По данным федерального оперштаба, на первом месте по количеству подтверждённых за последние сутки диагнозов находится Москва (730). Свердловская область оказался на седьмом месте со 126 инфицированными.
За прошедшие 24 часа из больниц по выздоровлению выписано 5 754 человека. За весь период вирус победили 895 868 россиян.
Также за сутки подтверждено 144 летальных случая пациентов с коронавирусом, за всё время – 19 061 человек.
Как ранее сообщала "Областная газета", от переболевшего COVID-19 можно заразиться в течение трёх месяцев после его выздоровления. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в стране наблюдения врачей показали, что человек, перенёсший COVID-19, не имеющий симптомов заболевания и хорошо себя чувствующий, выделяет вирус из носа вплоть до 48 дней. Аналогичные наблюдения, проводившиеся за рубежом, говорят о более длинном сроке, на протяжении которого переболевший может быть опасен для окружающих, – 90 дней.
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