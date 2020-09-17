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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 сентября 2020, 13:03

На Среднем Урале умерли ещё 12 пациентов с COVID-19

коронавирус

Средний Урал вошёл в топ-3 по числу погибших за сутки в стране. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в Свердловской области было зарегистрировано 12 смертей пациентов с COVID-19. Число жертв заболевания возросло до 549.

Информацию подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах по борьбе с инфекцией. Свердловская область оказалась на третьем месте по числу погибших за сутки. На первом месте Санкт-Петербург, где зафиксировано 24 умерших, на втором – Самарская область с 14-ю случаями.

В пятёрку лидеров также вошли Москва и Ростовская область. Там девять и семь смертей соответственно.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Напомним, накануне стало известно о четырёх смертях жителей региона.

Добавим, за последние 24 часа на Среднем Урале инфекцию подхватили 126 человек. В России COVID-19 подхватили ещё 5 762 человека.

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Областная газета Свердловской области

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