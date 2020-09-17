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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 сентября 2020, 13:53

В Свердловской области создана новая противораковая комиссия

Врач в маске

Комиссия будет разрабатывать меры по улучшению онкопомощи в больницах, а также анализировать причины диагностических ошибок. Фото: Галина Соловьёва

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов утвердил состав и положение областной противораковой комиссии. Возглавил её замглавы минздрава Сергей Турков.

В состав комиссии вошли 9 человек. Среди них - в том числе, главврач ГАУЗ СО "Свердловский областной онкологический диспенсер", главный внештатный специалист-онколог минздрава Владимир Елишев, начальник отдела организации медпомощи взрослову населению министерства Валентин Еремкин, начальник филиала №1 ГАУЗ СО "СООД" в Нижнем Тагиле Игорь Скороходов и начальник филиала №2 ГАУЗ СО "СООД" в Каменске-Уральском Марина Пимменова.

Согласно подписанному приказу, комиссия будет разрабатывать меры по улучшению онкопомощи в больницах, а также анализировать причины диагностических ошибок.

В этом году заседания противораковой комиссии пройдут 9 октября в Малышевском и Асбестовском ГО, 13 ноября в Каменске-Уральском и Верхней Пышме, 11 декабря в Североуральском ГО.

Приказ о создании постоянно действующей областной противораковой комиссии от 2008 года признан утратившим силу.

Добавим, что по итогам 2019 года в Свердловской области выросло число умерших от новообразований. В минувшем году жертвами онкологических заболеваний стали 10 193 человека (всего в регионе было зарегистрировано 57 567 умерших). Рак является второй по распространённости причиной смертей свердловчан. В прошлом году глава Среднего Урала Евгений Куйвашев утвердил программу "Борьба с онкологическими заболеваниями в Свердловской области" на 2019-2024 годы.

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Публикуем приказ свердловского минздрава:

Фото: документ
Фото: документ
Фото: документ
Фото: документ
Фото: документ
Областная газета Свердловской области

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