Жителям Покровского на «химию» приходится ездить в Буланаш, а результатов анализов ждать по три дня

Из-за того, что в Артёмовском часть анализов стали отвозить в Екатеринбург, результатов больным приходится ждать по несколько дней. Фото: Александр Зайцев

Прежде онкобольные из села Покровского ездили в дневной стационар на капельницы в соседний Артёмовский — буквально 10 минут от дома. Теперь приходится лечиться в Буланаше. Несмотря на то что лаборатория в Артёмовской Центральной районной больнице работает, анализы части больных почему-то возят в Екатеринбург… в частную лабораторию «Сити-лаб». Больным приходится долго ждать результатов, из-за этого они не могут вовремя начать лечение. Ситуация несомненно требует исправления — такого, чтобы больные не страдали от волокиты и дальних переездов, а лечение получали вовремя и максимально близко к месту жительства.

В редакцию «Облгазеты» позвонил житель села Покровского пенсионер Виктор Фадеев: «Раньше я проходил «химию» поблизости от дома, а теперь меня направляют на неё в Буланаш или ещё дальше — в Алапаевск. Добирайся туда как хочешь — конечно, транспорт никто не предоставляет. Хорошо, если есть машина. А если её нет? Приходится платить за такси, а это ведь недёшево. И анализы теперь не делают на месте, а возят в Екатеринбург, и результатов я жду несколько дней. Прежде я одним днём и анализы сдавал, и начинал капать лекарство. Сейчас одна волокита. Очередная «химия» у меня должна была начаться в прошедший понедельник, 14 сентября. Но в этот день у меня только анализы взяли, даже в среду результаты из Екатеринбурга ещё не привезли. Получается, я сроки лечения нарушил!».

Нарушать сроки лечения не рекомендуется никому. Особенно дорого может стоить задержка в очередном получении лекарства для онкобольных.

– В Артёмовской ЦРБ своя лаборатория продолжает действовать, – удивилась проблеме заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова. – Безусловно, начало «химии» для пациента с онкологическим заболеванием нельзя откладывать, тем более из-за проблем с получением результатов анализов.

Чтобы выяснить, каким образом появилась потребность делать анализы в Екатеринбурге, «ОГ» позвонила в Артёмовский.

– В нашей централизованной лаборатории мы делаем экспресс-анализы для неотложных больных, бактериологические, иммунологические и биохимические исследования, – ответил заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Артёмовской ЦРБ Булат Валиуллин. – Однако часть анализов мы отправляем в сетевую лабораторию «Сити-лаб».

Булат Валиуллин на проблему откликнулся — тут же сделал несколько звонков, и результаты анализов нашего читателя всё-таки отыскали. Спустя три дня после того, как Виктор Фадеев их сдал, они всё же обнаружились в Артёмовском. Виктору Александровичу позвонила даже руководитель фельдшерско-акушерского пункта в Покровском Лариса Сварыгина и сообщила об этом.

Вот только Виктор Александрович всё равно расстраивается:

– Куда годится — результат анализов на четвёртый день! – негодует читатель «ОГ». – Я теперь с ними куда? В пятницу меня на лечение уже никто не возьмёт — конец недели. Теперь я поеду их забирать в Артёмовский, потом ждать буду три дня, и с опозданием на неделю, дай Бог, начну «химию» в Буланаше. Это же одна волокита и хождение по мукам.

Действительно, в XXI веке, когда Свердловская область рапортует об успехах развития цифровизации в медицине, в Артёмовском ГО результаты исследований, видимо, до сих пор перевозят гужевым транспортом. Иначе как объяснить столь длительную задержку их появления у врача?

Булат Валиуллин пояснил «ОГ», что сотрудничество с «Сити-лаб» Артёмовская ЦРБ начала, чтобы улучшить качество исследований. Однако в данном случае мы видим, что толку от этого улучшения конкретному больному никакого. Вернее, только вред из-за задержки лечения. Сам пациент Виктор Фадеев уверен, что качество проведения анализов никак не коррелирует с качеством его лечения, разве что в худшую сторону. Согласен с мнением больного и эксперт.

– Отклонение от стандартов онкологической помощи и в первую очередь нарушение графика приёма необходимых препаратов является серьёзным нарушением, которое полностью дискредитирует лечение, – считает руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов Максим Стародубцев. – Мы все говорим, что медицине не хватает средств — это действительно так. Но нарушая стандарты лечения, мы фактически выбрасываем на ветер деньги, потраченные на медпрепараты. Это экономически неэффективно, но главное, конечно, что данный конкретный пациент рискует не получить нужный эффект от лечения.

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