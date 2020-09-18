Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области. Фото: региональное Управление Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор обновил карту распространения новой коронавирусной инфекции в Свердловской области. По данным на 17 сентября в Екатеринбурге зафиксировано 16 585 случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии, в Пелыме – один.

Как ранее сообщала "Областная газета", за всё время коронавирус был диагностирован у 27 425 свердловчан, из которых 20 965 вылечились и выписались из больниц. При этом общее число жертв составило 549.

Помимо уральской столицы, более 500 инфицированных было отмечено в Нижнем Тагиле ‒ 1 713 человек, Первоуральске ‒ 733, Верхней Пышме ‒ 661 и Ревде ‒ 543. На карте перечисленные муниципалитеты выделены красным или тёмно-оранжевым цветом. Только одна территория помечена белым ‒ Таборы. Там нет пациентов с COVID-19.