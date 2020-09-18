Коронавирус за сутки подтвердили почти у 6 тысяч россиян

Под медицинским наблюдением остаются 233 428 россиян. Фото: Галина Соловьёва

Коронавирусом в России заболели ещё 5 905 человек. Это максимум заразившихся с 20 июля, тогда было 5 940.

Общее число заразившихся в стране составляет 1 091 186. За последние сутки инфицированные выявлены в 84 регионах, в том числе в Свердловской области (129, 7-е место).

Фото: данные на 18 сентября

С болезнью справились 901 207 россиян. За последние сутки было выписано 5 339 человек. Не смогли побороть болезнь и скончались 19 195 жителей страны, в том числе 559 свердовчан.

Фото: данные на 18 сентября

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 42 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 346 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 233 428 россиян.

Добавим, что число заразившихся COVID-19 во всём мире превысило 30 миллионов. Лидерами по числу выявленных случаев инфицирования являются США (6 674 411 заразившихся), Индия (5 118 253) и Бразилия (4 455 386).