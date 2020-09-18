Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
18 сентября 2020, 15:52

Стал известен список свердловских больниц, возобновляющих профосмотры и диспансеризацию

Люди пришли на диспансеризацию

Профосмотры и диспансеризацию должны возобновить 94 свердловских больницы. Фото: Павел Ворожцов

Минздрав Свердловской области опубликовал приказ о возобновлении профосмотров, диспансеризации и работы центров здоровья. Утверждён перечень больниц, начавших принимать уральцев.

В списке значатся 94 учреждения из Восточного, Северного, Южного, Западного, Горнозаводского округов, а также Екатеринбурга. Согласно приказу, там уже должны организовать работу по профмероприятиям. Кроме того, опубликован перечень из 25 больниц, в составе которых есть центры здоровья.

"Руководителям медорганизаций актуализировать на сайте медицинской организации сведения о графике работы для прохождения гражданами профмероприятий, в том числе в вечерние часы и в субботу, а также выездных мобильных бригад, с указанием адресов их работы", - говорится в тексте документа.

Напомним, что в начале недели губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил проводить профосмотры и диспансеризацию взрослого населения. Эти профилактические мероприятия были приостановлены с 25 марта из-за распространения коронавируса.

Добавим, что общее число заразившихся COVID-19 на Среднем Урале достигло 27 554. Выписано по выздоровлению 21 027 уральцев. Таким образом, на лечении сейчас находятся около 6 тысяч заразившихся.

Публикуем приказ свердловского минздрава:

Фото: документ
Фото: документ
Фото: документ
Фото: документ
Фото: документ
Фото: документ
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.09.2020, 16:10 / Общество
На Урале при проведении земляных работ обнаружили авиабомбу
18.09.2020, 15:52 / Общество
Стал известен список свердловских больниц, возобновляющих профосмотры и диспансеризацию
18.09.2020, 15:41 / Экономика
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых
18.09.2020, 15:29 / Общество
Трёх екатеринбуржцев будут судить за организацию незаконной миграции 2 тысяч иностранцев
18.09.2020, 15:11 / Общество
В Новоуральск отправили ещё одну партию урановых "хвостов"