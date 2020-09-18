Российский препарат от COVID-19 будет стоить в рознице более 12 тысяч рублей

Препарат "Арепливир" может начать появляться в аптеках с 21 сентября. Фото: Алексей Кунилов.

Гендиректор компании "Промомед" Андрей Младенцев объявил розничную цену нового российского препарата от коронавируса "Арепливир". Упаковка с 40 таблетками по 200 мг будет стоить от 12 320 рублей.

Андрей Младенцев заявил, что цена лекарства в рознице обязана быть такой же, как и по госпоставкам. По информации ТАСС, препарат "Арепливир" может начать появляться в аптеках с 21 сентября. Гендиректор "Промомед" уточнил, что лекарство не появится мгновенно во всех аптечных пунктах России.

"Мы не имели возможности завезти за месяц препарат во все аптеки страны, потому что мы фактически вчера получили постоянное регистрационное удостоверение и мы должны на упаковках печатать выходные параметры", - заявил он.

"Арепливир" будет отпускаться строго по рецепту врача, но других ограничений на его обращение нет. Применение препарата рекомендовано в первые сутки после выявления признаков заражения COVID-19.

Напомним, 13 августа Свердловская область получила первую партию препаратов от коронавируса, среди которых значатся "Гриппферон" и "Триазавирин". Препараты для профилактики коронавируса предназначались, в частности, членам семьи заражённого COVID-19, соседям по подъезду и коллегам по работе.

Читайте также:

Пробная партия вакцины против COVID-19 направлена в регионы России.

Китайские учёные заявили о способности уральского препарата сокращать срок течения коронавируса.