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18 сентября 2020, 20:20

Власти Израиля ввели в стране повторный карантин из-за COVID-19

Медицинская маска

Ориентировочно, он продлится до 20 октября. Фото: Галина Соловьёва.

Израиль первым в мире ввёл повторный карантин из-за коронавирусной инфекции. Ориентировочно, он продлится до 20 октября.

Ближайшие три недели жителям Израиля будет запрещено удаляться от дома на расстояние более 1 км без уважительной причины, собираться в одном помещении в количестве более 10 человек (не более 20 человек на улице), а также посещать пляжи не для занятий спортом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Yedioth Ahronoth, первый раз карантин в Израиле вводился на период с марта по май, однако в июне заболеваемость вновь начала расти.  6 июня число инфицированных составляло 160 человек, в начале июля - около 1 тыс. человек, в начале августа - более 2 тыс., порядка 4 тыс.12 сентября и около 6 тыс. 17 сентября.

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, такое решение было принято после слов экспертов о невозможности системы здравоохранения страны справиться с постепенно увеличивающимся числом пациентов. Также он добавил, что карантин может быть продлён.

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