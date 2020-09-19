Больше всего заболевших коронавирусом за сутки выявили в Екатеринбурге, Ирбите и Нижнем Тагиле

Опубликована карта распространения коронавируса по территории Свердловской области с учётом данных по заболеваемости на 18 сентября. Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Лидерами по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Свердловской области стали Екатеринбург, Нижний Тагил, Ирбит и Ирбитский район. Также новые заболевшие обнаружены ещё в 19 муниципалитетах региона.

Накануне стало известно, количество инфицированных COVID-19 на Среднем Урале увеличилось на 129. Почти половина из этого числа приходится на жителей Екатеринбурга.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Нижнем Тагиле и Ирбите зафиксировано ещё по девять случаев заболевания. В Краснотурьинске инфекцию подхватили шесть человек, в Ачите, Красноуральске и Серове – по пять человек, в Берёзовском, Первоуральске, Ревде – по четыре, в Верхней Пышме – три, в Каменске-Уральском, Кушве, Североуральске – по два, в Верхней Салде, Верхнейвинском, Верхнем Тагиле, Сухом Логе, Невьянске, Нижней Туре, Сысертском и Тавдинском ГО – по одному.