Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
19 сентября 2020, 09:52

Больше всего заболевших коронавирусом за сутки выявили в Екатеринбурге, Ирбите и Нижнем Тагиле

карта коронавируса

Опубликована карта распространения коронавируса по территории Свердловской области с учётом данных по заболеваемости на 18 сентября. Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Лидерами по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Свердловской области стали Екатеринбург, Нижний Тагил, Ирбит и Ирбитский район. Также новые заболевшие обнаружены ещё в 19 муниципалитетах региона.

Накануне стало известно, количество инфицированных COVID-19 на Среднем Урале увеличилось на 129. Почти половина из этого числа приходится на жителей Екатеринбурга.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Нижнем Тагиле и Ирбите зафиксировано ещё по девять случаев заболевания. В Краснотурьинске инфекцию подхватили шесть человек, в Ачите, Красноуральске и Серове – по пять человек, в Берёзовском, Первоуральске, Ревде – по четыре, в Верхней Пышме – три, в Каменске-Уральском, Кушве, Североуральске – по два, в Верхней Салде, Верхнейвинском, Верхнем Тагиле, Сухом Логе, Невьянске, Нижней Туре, Сысертском и Тавдинском ГО – по одному.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.09.2020, 09:52 / Общество
Больше всего заболевших коронавирусом за сутки выявили в Екатеринбурге, Ирбите и Нижнем Тагиле
19.09.2020, 09:15 / Общество
В Ревде на улице Цветников горел Nissan
18.09.2020, 22:20 / Культура
Показываем и рассказываем, как проходит Ural Music Night в Екатеринбурге
18.09.2020, 21:21 / Общество
Здание свердловского правительства ждёт капремонт
18.09.2020, 20:20 / Общество
Власти Израиля ввели в стране повторный карантин из-за COVID-19