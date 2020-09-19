За сутки коронавирус подтвердился у 125 жителей Свердловской области

В Свердловской области подтвердили ещё 125 случаев заражения коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердили 125 случаев заражения коронавирусом. Это на четыре случая меньше, чем накануне.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, в Екатеринбурге инфекцию подхватили 62 человека. Также новые заболевшие обнаружены в Асбесте, Богдановиче, Верхней Пышме, Верх-Нейвинском, Верхней Туре, Карпинске, Краснотурьинске, Красноуральске, Первоуральске, Ревде, Каменске-Уральском, Качканаре, Среднеуральске, Невьянске, Нижней Туре, Нижнесергинском районе, Нижнем Тагиле, Полевском и Серове.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 27 679 человек.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 86 пациентов, 43 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Число госпитализированных в состоянии средней тяжести составляет 373. Остальные болеющие чувствуют себя удовлетворительно.

За последние 24 часа из больниц выписали 60 человек. Общее число выздоровевших достигло 21 087.

Также стало известно ещё о восьми случаях смерти больных коронавирусом. Всего это заболевание унесло жизни 567 уральцев.