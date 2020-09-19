Впервые за два месяца в России выявили более 6 тысяч заболевших коронавирусом

За последние 24 часа в России выявили 6 065 случаев заражения коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

За последние 24 часа в России выявили 6 065 случаев заражения коронавирусом. Последний раз более 6 тысяч заразившихся было зарегистрировано 19 июля, то есть ровно два месяца назад.

За это время количество ежедневно выявляемых пациентов с COVID-19 в стране успело снизиться до 4,7 тысячи человек (в конце августа) и снова вырасти до июльского уровня.

Как передаёт оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за сутки заболевшие обнаружены в 84 субъектах РФ. Больше всего инфицированных - в Москве (825). Почти в четыре раза меньше больных - 212 - зарегистрировано в Санкт-Петербурге. На третьем месте - Ростовская область (180 случаев). Свердловская область со 125 инфицированными расположилась на девятом месте антирейтинга.

Фото: стопкоронавирус.рф

Общее число подхвативших инфекцию россиян увеличилось до 1 097 251. Из них вылечились уже 906 462 человека, в том числе 5 255 - за последние сутки. 19 339 человек, к сожалению, не смогли справиться с болезнью и скончались (144 - за последние 24 часа).

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, накануне сообщалось о 5 905 заболевших россиянах.