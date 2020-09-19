Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
19 сентября 2020, 13:20

Впервые за два месяца в России выявили более 6 тысяч заболевших коронавирусом

девушка в маске, коронавирус

За последние 24 часа в России выявили 6 065 случаев заражения коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

За последние 24 часа в России выявили 6 065 случаев заражения коронавирусом. Последний раз более 6 тысяч заразившихся было зарегистрировано 19 июля, то есть ровно два месяца назад.

За это время количество ежедневно выявляемых пациентов с COVID-19 в стране успело снизиться до 4,7 тысячи человек (в конце августа) и снова вырасти до июльского уровня.

Как передаёт оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за сутки заболевшие обнаружены в 84 субъектах РФ. Больше всего инфицированных - в Москве (825). Почти в четыре раза меньше больных - 212 - зарегистрировано в Санкт-Петербурге. На третьем месте - Ростовская область (180 случаев). Свердловская область со 125 инфицированными расположилась на девятом месте антирейтинга.

Фото: стопкоронавирус.рф

Общее число подхвативших инфекцию россиян увеличилось до 1 097 251. Из них вылечились уже 906 462 человека, в том числе 5 255 - за последние сутки. 19 339 человек, к сожалению, не смогли справиться с болезнью и скончались (144 - за последние 24 часа).

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, накануне сообщалось о 5 905 заболевших россиянах.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.09.2020, 13:20 / Общество
Впервые за два месяца в России выявили более 6 тысяч заболевших коронавирусом
19.09.2020, 12:55 / Общество
Число умерших от COVID-19 свердловчан увеличилось на восемь
19.09.2020, 12:35 / Общество
За сутки коронавирус подтвердился у 125 жителей Свердловской области
19.09.2020, 12:11 / Спорт
В Екатеринбурге представили логотип Универсиады-2023
19.09.2020, 11:00 / Культура
Обворожительная Ёлка и зажигательные The Hatters: в Екатеринбурге отгремела Ночь музыки