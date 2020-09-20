За последние сутки COVID-19 выявили у 120 жителей Свердловской области

Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 27 799. Фото: Галина Соловьёва.

За прошедшие 24 часа на Среднем Урале коронавирус подтвердили у 120 пациентов. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 27 799.

Напомним, что накануне, 19 сентября, было выявлено на пять случаев заражения коронавирусом больше. Согласно информации оперштаба по борьбе с COVID-19 в Свердловской области, инфекция подтверждена у жителей Екатеринбурга (+73), Асбеста, Березовского, Верхней Пышмы, Новоуральска, Верхней Туры, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Режа, Серова, Талицкого городского округа.

В тяжёлом состоянии находится 95 пациентов, из которых 48 находятся на ИВЛ, в состоянии средней тяжести - 386 пациентов.

За прошедшие сутки из больниц выписали 58 человек, а за всё время от коронавируса излечились 21 145 свердловчан. Кроме того, сообщается о смерти одного пациента с подтверждённым COVID-19. Всего на Среднем Урале скончалось уже 568 человек с диагностированным коронавирусом.