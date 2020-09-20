На Среднем Урале подтвердили ещё один летальный исход от коронавируса

За прошедшие сутки подтверждена только одна смерть пациента с COVID-19 в Свердловской области. С начала пандемии на Среднем Урале опасная болезнь унесла жизни 568 человек.
Информацию о летальных исходах от коронавируса подтвердили в федеральном и региональном штабах по борьбе с инфекцией.
Смерти пациентов с COVID-19 регистрируют в Свердловской области уже на протяжении недели. Больше всего жертв было зафиксировано 17 сентября - в этот день сообщалось сразу о 12 умерших. При этом суточный рекордный по смертности зарегистрирован 10 сентября, когда скончались 14 человек.
Отметим, что за прошедшие сутки в России от коронавируса умерли 79 человек, а общее число жертв инфекции достигло 19 418.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале