На Среднем Урале подтвердили ещё один летальный исход от коронавируса

С начала пандемии на Среднем Урале опасная болезнь унесла жизни 568 человек. Фото: Алексей Кунилов.

За прошедшие сутки подтверждена только одна смерть пациента с COVID-19 в Свердловской области. С начала пандемии на Среднем Урале опасная болезнь унесла жизни 568 человек.

Информацию о летальных исходах от коронавируса подтвердили в федеральном и региональном штабах по борьбе с инфекцией.

Фото: стопкоронавирус.рф

Смерти пациентов с COVID-19 регистрируют в Свердловской области уже на протяжении недели. Больше всего жертв было зафиксировано 17 сентября - в этот день сообщалось сразу о 12 умерших. При этом суточный рекордный по смертности зарегистрирован 10 сентября, когда скончались 14 человек.

Отметим, что за прошедшие сутки в России от коронавируса умерли 79 человек, а общее число жертв инфекции достигло 19 418.