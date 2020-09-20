Количество заражённых коронавирусом россиян превысило 1,1 миллиона человек

Число заражённых коронавирусной инфекцией россиян увеличилось на 6 148. Фото: Галина Соловьёва.

Число заражённых коронавирусной инфекцией россиян увеличилось на 6 148. С начала пандемии COVID-19 в России подхватили 1 103 399 человек.

Напомним, что более 6 тыс. заражённых в России фиксируется второй день подряд - перед этим более 6 тысяч заразившихся было зафиксировано два месяца назад, 19 июля. Накануне сообщалось о 6 065 новых случаях инфицирования.

За прошедшие 24 часа заражённые коронавирусом были выявлены в 84 регионах страны. Больше всего новых пациентов с COVID-19 в Москве (+860), Санкт-Петербурге (+214) и Московской области (+188). Отметим, что Свердловская область опустилась на 10-е место в списке субъектов РФ с наибольше заболеваемостью - за последние сутки на Среднем Урале коронавирус подхватили 120 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Из больниц было выписано 2 895 россиян, а общее количество вылечившихся от коронавируса достигло 909 357 человек. Также за сутки подтверждено 79 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 19 418 человек. На Среднем Урале зарегистрирован только один летальный исход от COVID-19.

Фото: стопкоронавирус.рф