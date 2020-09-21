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21 сентября 2020, 12:09

В Екатеринбурге, Ревде и Серове за сутки зарегистрировали больше всего заболевших COVID-19

карта коронавируса в Свердловской области

Показатель заболеваемости населения региона составляет 661,35 на 100 тыс. человек. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Опубликована обновлённая карта распространения коронавируса в Свердловской области. По последним данным, больше всего заболевших COVID-19 обнаружено в Екатеринбурге, Ревде и Серове.

Как сообщала ранее «Областная газета», накануне в регионе зарегистрировали 120 случаев заражения вирусом, 73 из которых — в Екатеринбурге. За всё время пандемии COVID-19 заболел 16 781 житель уральской столицы.

Среди других городов области лидером по числу новых заражённых стала Ревда: за сутки количество инфицированных увеличилось на семь до 559. В Серове обнаружили ещё шестерых заболевших (за всё время пандемии — 361). В Карпинске и Каменске-Уральском добавилось по пять пациентов, в Асбесте и Красноуральске — по три, в Берёзовском, Качканаре, Нижнесергинском районе, Реже — по два, ещё в 10 муниципалитетах — по одному, следует из данных, опубликованных на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Полный список территорий с общим числом граждан, подхвативших инфекцию, публикуем ниже.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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