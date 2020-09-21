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Общество / Здравоохранение и здоровье
21 сентября 2020, 12:33

В Свердловской области за сутки выявлено 123 случая COVID-19

коронавирус

В Свердловской области за сутки выявлено 123 случая COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 123 случая новой коронавирусной инфекции были выявлены в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 27 922.

По данным регионального оперштаба, диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+69), Верхней Пышмы, Асбеста, Берёзовского, Первоуральска, Ревды, Нижнего Тагила и других свердловских муниципалитетов.

Состояние 101 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 407 – как средней степени тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. За последние 24 часа из больниц было выписано 59 человек, всего – 21 204.

Новых летальных исходов на Среднем Урале не зафиксировано. Накануне стало известно об одной смерти, всего опасная болезнь унесла жизни 568 человек.

Добавим, накануне COVID-19 выявили у 120 свердловчан.

Напомним, ожидается, что сегодня глава региона Евгений Куйвашев подпишет очередной указ о продлении или снятии ряда ограничений по коронавирусу. На прошлой неделе губернатор позволил возобновить групповые тренировки в фитнес-центрах и диспансеризацию отдельных категорий взрослого населения в медицинских организациях.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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