Ещё 6 196 россиян подхватили коронавирус

В России за последние сутки зарегистрировано 6 196 случаев новой коронавирусной инфекции. Общее число подтверждённых диагнозов с начала пандемии составило 1 109 595.
По данным федерального оперштаба, за сутки болезнь выявлена у жителей 84 регионов страны. В частности, речь идёт о Свердловской области, где COVID-19 подхватили ещё 123 человека.
За последние 24 часа из больниц выписано 2 616 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса пациентов увеличилось до 911 973.
За сутки также зафиксирован 71 летальный случай. За весь период пандемии скончалось 19 489 человек.
Напомним, в предыдущие сутки сообщалось о 6 148 случаях COVID-19. Количество диагнозов с начала пандемии перевалило за 1,1 млн.
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