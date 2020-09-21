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21 сентября 2020, 12:36

Ещё 6 196 россиян подхватили коронавирус

тест на коронавирус

Ещё 6 196 россиян подхватили коронавирус. Фото: Галина Соловьёва.

В России за последние сутки зарегистрировано 6 196 случаев новой коронавирусной инфекции. Общее число подтверждённых диагнозов с начала пандемии составило 1 109 595.

По данным федерального оперштаба, за сутки болезнь выявлена у жителей 84 регионов страны. В частности, речь идёт о Свердловской области, где COVID-19 подхватили ещё 123 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние 24 часа из больниц выписано 2 616 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса пациентов увеличилось до 911 973.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За сутки также зафиксирован 71 летальный случай. За весь период пандемии скончалось 19 489 человек.

Напомним, в предыдущие сутки сообщалось о 6 148 случаях COVID-19. Количество диагнозов с начала пандемии перевалило за 1,1 млн.

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Областная газета Свердловской области

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