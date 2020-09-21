В Екатеринбурге на карантин закрыты 198 классов и 15 групп в детсадах

Число школ, до которых добрались заболевания увеличилось. Фото: Алексей Кунилов

В столице Урала из-за коронавируса и ОРВИ на дистант переведены 198 классов в 72 школах. Кроме того, закрыты 15 групп в 12 детских садах.

Коронавирус стал причиной перевода на дистанционное обучение 23 классов в 14 образовательных учреждениях. При этом из-за ОРВИ закрыто почти в 8 раз больше классов (175 в 58 школах).

Напомним, что неделю назад в Екатеринбурге на дистант были переведены 74 класса в 34 школах из-за ОРВИ и 22 класса в 19 школах из-за коронавируса. Таким образом, число общеобразовательных учреждений, до которых добрались заболевания увеличилось.

По информации департамента образования администрации города на 21 сентября, заболевшие COVID-19 выявлены также в четырёх группах из четырёх детсадов. Ещё 11 групп в 8 детских учреждениях закрыты на карантин из-за подхвативших ОРВИ.

Как сообщили "Облгазете" в департаменте образования, полностью закрытых на карантин учреждений нет.

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