Проект реконструкции заброшенной больницы в Екатеринбурге прошёл госэкспертизу

После окончания реконструкции здание будет использоваться в качестве медицинского учреждения. Фото: Галина Соловьёва.

Проект реконструкции заброшенной больницы, расположенной в екатеринбургском парке Зелёная Роща, получил положительное заключение государственной экспертизы. После окончания работ здание будет использоваться в качестве медицинского учреждения.

Акт на проведение работ по сохранению клинической больницы скорой помощи, являющейся объектом культурного наследия регионального значения, опубликованы на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. До 8 октября документ будет находиться на общественных обсуждениях.

Эксперты согласились с тем, что неэксплуатируемая часть здания находится в основном в аварийном и предаварийном состоянии, а состояние эксплуатируемой части оценивается как удовлетворительное, близкое к неудовлетворительному. Предполагается, что в ходе реконструкции будут демонтированы аварийные стропильные конструкции крыш, внутренние колонны, перекрытия, балконы и спуски в подвал, взамен которых появятся новые конструкции, а кирпичные стены, находящиеся в недопустимом состоянии, будут переложены.

«Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Клиническая больница скорой помощи. Комплекс», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 78а, выполненная ООО «Архстройинвест» в части научных исследований и эскизного проекта, соответствует (положительное заключение) требованиям законодательства РФ об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», - говорится в заключении экспертизы.

Бывшая больница скорой помощи в Зелёной Роще уже 20 лет находится в запустении. Решение восстанавливать её было принято на фоне пандемии коронавируса, заставившей медицинские учреждения работать в авральном режиме.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появлялась информация, что здание может быть передано частному инвестору для строительства жилья на этом участке, однако в 2017 году региональное Управление госохраны объектов культурного наследия подготовило приказ, согласно которому на территории больницы запрещается проводить строительство, прокладывать новые коммуникации, устанавливать блоки вентиляции и совершать любые иные действия, которые могут разрушить целостность объекта.