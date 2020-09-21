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21 сентября 2020, 16:30

В Свердловскую область поступила вакцина от COVID-19

прививка

В Свердловскую область поступила вакцина от COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Тестовая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции поступила в Свердловскую область. Граждан, которым поставят прививки от COVID-19, определит оперштаб.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом, на данной партии будут отработаны вопросы организации прививочной кампании. Речь идёт о соблюдении условий хранения, в частности, температурного режима.

"Группы вакцинируемых будут определены в рамках работы оперативного штаба", – говорится в сообщении.

Получить оперативный комментарий у регионального минздрава о количестве доз, поступивших в регион, не удалось.

Напомним, ещё 12 сентября сообщалось о том, что в регионы России направили первую пилотную партию отечественной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Препарат "Спутник V" поступит в субъекты РФ для групп риска.

Добавим, сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о снятии ряда ограничений по коронавирусу на территории региона. В частности, глава региона разрешил возобновить работу букмекерских контор, аквапарков и цирков. Подробнее об этом читайте здесь.

Также стало известно, что за последние сутки на Среднем Урале были выявлены 123 случая новой коронавирусной инфекции. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 27 922.

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Областная газета Свердловской области

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