Центру им. Чумакова выдали разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса

В исследованиях примут участие более 3 тысяч человек. Фото: Галина Соловьёва.

Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной центром имени М.П. Чумакова. В ближайшее время испытания начнутся в Санкт-Петербурге, Кирове и Новосибирске.

Вакцина, о которой идёт речь, была разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук. В её исследованиях примут участие более 3 тысяч человек. После прививки добровольцы 16 дней будут находиться в изоляции в условиях стационара. За их состоянием будут следить врачи, передаёт "Коммерсантъ".

По словам генерального директора центра, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова, клинические испытания должны завершиться в ноябре этого года.

Напомним, в России зарегистрирована пока только одна вакцина от COVID-19 - «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи. Тестовая партия этой вакцины уже поступила в Свердловскую область. Ещё одна вакцина разработана центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Её испытания ещё проводятся. Кроме того, к регистрации в России в настоящее время готовятся иностранные препараты Sinopharm и AstraZeneca.