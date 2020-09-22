В Свердловской области число заразившихся коронавирусом превысило 28 тысяч

Общее число инфицированных в Свердловской области превысило 28 тысяч. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 121 свердловчанин заразился коронавирусной инфекцией. Это на два выявленных случая меньше, чем сутками ранее.

Общее число инфицированных в Свердловской области составило 28 043. Болезнь поборол 21 261 уралец. Таким образом, на лечении сейчас находятся более 6 тысяч жителей региона. Состояние 102 госпитализированных оценивается врачами как тяжёлое, 401 заболевший находится в состоянии средней тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

За последние 24 часа диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+65), Алапаевска, Артёмовского, Артинского, Ачитского ГО, Асбеста, Байкаловского района, Верхней Салды, Верхнего Тагила, ЗАТО Свободный, Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Краснотурьинска, Ревды, Кушвы, Качканара, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Режа, Североуральска, Серова, Пышминского и Талицкого ГО.

За последние сутки стало известно также о 57 выписанных и семи скончавшихся в регионе. Всего COVID-19 унёс жизни уже 575 уральцев.

В понедельник глава среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о снятии ряда ограничений по коронавирусу. В частности, разрешено возобновить работу букмекерских контор, аквапарков и цирков. При этом режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлён на неделю.

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