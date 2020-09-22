За последние сутки коронавирусом заразились 6 215 россиян

В Свердлвскую область поступила вакцина от коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

В России за последние 24 часа COVID-19 подтвердили у 6 215 человек. Общее число подтверждённых диагнозов с начала пандемии составило 1 115 810.

Полностью вылечились и выписались из больниц уже 917 949 человек, в том числе 5 976 - за последние сутки.

Стало известно ещё о 160 погибших пациентах с коронавирусом, в том числе семи - в Свердловской области. Всего в России зафиксировано 19 649 летальных исходов.

Добавим, что накануне сообщалось о 6 196 новых заболевших жителях страны.

Читайте также:

Центру им. Чумакова выдали разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса.

В Свердловскую область поступила вакцина от COVID-19.

Фото: данные на 22 сентября

Фото: данные на 22 сентября