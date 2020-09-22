За неделю ОРВИ заразились 35 899 свердловчан. Фото: Александр Исаков.

В Свердловской области с 14 по 20 сентября было выявлено 35 899 случаев заболевания ОРВИ, что составляет 85,9 человека на 10 тысяч жителей. Это на 27,8% выше уровня эпидпорога по совокупному населению (+10% к показателю прошлой недели).

За прошедшие семь дней на Среднем Урале не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом, сообщает региональное Управление Роспотребнадзором.

Отмечается, что в Екатеринбурге острую респираторную вирусную инфекции (ОРВИ) подхватили 16 635 горожан (108,1 на 10 тысяч населения). Эпидпорог превышен на 14,3%, заболеваемость выше уровня прошлой недели на 5%.

Ранее "Областная газета" сообщала о том, что в период с 7 по 13 сентября в регионе было зафиксировано 32,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Случаев гриппа не выявлено. Накануне стало известно, что в Екатеринбурге из-за ОРВИ и коронавируса закрыто 198 классов.

Добавим, по данным на 20 сентября, в Свердловской области поставлено 763 914 прививок против гриппа. Вакцинация населения продолжается.

Напомним, что на Среднем Урале прививочная кампания стартовала в конце августа. В числе первых прививку от гриппа поставили глава региона Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, министр здравоохранения региона Андрей Карлов, главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских и почётный начальник госпиталя для ветеранов войн Семён Спектор.

Известно, что всего в область должны доставить 2,61 миллиона доз для бесплатной вакцинации детей от шести месяцев, школьников, студентов, людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями, беременных, призывников, сотрудников учреждений медицины и образования, транспортной сферы и ЖКХ. Платная прививка обойдётся в 250-300 рублей. Её можно сделать в поликлинике по месту жительства.

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