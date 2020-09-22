Суд назначил штраф уральскому производителю аппаратов ИВЛ

Медицинские изделия проходили технологическую приработку в объёме 40 часов вместо необходимых 100. Фото: Павел Ворожцов.

Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал Уральский приборостроительный завод на 100 тысяч рублей. Такое наказание предприятию было назначено за грубые нарушения лицензионных требований при производстве аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Как рассказывала ранее «Областная газета», в начале сентября арбитражный суд удовлетворил иск Росздравнадзора о привлечении завода к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ («осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)»). Данные нарушения были выявлены в ходе проверки.

Согласно документу, опубликованному в электронной картотеке суда, медицинские изделия проходили технологическую приработку в объёме 40 часов вместо необходимых 100, а испытания приборов проводились реже, чем требовалось. «Допущенный характер нарушений представляет потенциальную угрозу для причинения вреда жизни и здоровью людей», - говорится в документе.

Напомним, в мае в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар, в результате которого погибли пять пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ. Похожий пожар случился в одной из московских больниц. В обоих учреждениях использовались аппараты ИВЛ производства Уральского приборостроительного завода. После этого аппараты отзывали для проверки.

В ходе неё Росздравнадзор выявил на уральском заводе нарушения производственных процессов, но прямой связи между ними и возгораниями установлено не было. В холдинге КРЭТ Ростеха (куда входит УПЗ) заявили, что уральские ИВЛ исправны.

22 июля Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции лёгких «Авента-М», после чего Уральский приборостроительный завод возобновил поставки новых аппаратов ИВЛ, приостановленные после возгораний в больницах.