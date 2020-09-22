На Среднем Урале в 1,4 раза выросла заболеваемость пневмонией

Заболеваемость внебольничной пневмонией на Среднем Урале выросла в 1,4 раза. Фото: Галина Соловьёва.

С 14 по 20 сентября в Свердловской области зарегистрировано 943 случая внебольничной пневмонии, что составляет 22,55 человека на 100 тыс. населения. Это в 1,4 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Недельный показатель также выше среднего многолетнего уровня – в 1,9 раза, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Добавим, показатель заболеваемости находится на уровне прошлой недели. Так, в предыдущие семь дней было выявлено 957 случаев внебольничной пневмонии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что за неделю на Среднем Урале выявлено 35 899 случаев заболевания ОРВИ (85,9 на 10 тысяч жителей). Это на 27,8% выше уровня эпидпорога по совокупному населению. При этом случаев гриппа не выявлено. В регионе продолжается прививочная кампания.

Читайте также:

Опубликован график вакцинации от гриппа в ТЦ Екатеринбурга.

В Свердловскую область поступила вакцина от COVID-19.