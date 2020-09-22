Вернувшихся из-за границы свердловчан могут не пустить на работу

Вернувшихся из-за границы свердловчан могут не пустить на работу. Фото: Алексей Кунилов.

Жителей Свердловской области, которые после возвращения из-за границы не предоставили информацию о своём COVID-статусе, могут не пустить на работу. Об этом заявил замглавы региона Павел Креков на брифинге.

Он уточнил, что соответствующая мера воздействия на нарушителей будет прописана в документе главного санвитарного врача России.

"Человек, который возвращается из-за границы, обязан зарегистрироваться на сайте госуслуг. В течении трёх дней с момента прибытия по месту жительства он обязан сдать анализ на наличие коронавирусной инфекции", – напомнил Павел Креков.

Замгубернатора добавил, что с начала августа из-за границы вернулись 12 тыс. человек. Из них 500 не предоставили данные о своём COVID-статусе.

По уточнённым данным, с 1 августа из-за границы в аэропорт Кольцово прибыло почти 13 тысяч свердловчан. Обязательные правила по предоставлению результатов тестирования методом ПЦР не выполнили 515 человек. В отношении этих граждан составляются протоколы об административных правонарушениях, сообщает департамент информполитики региона.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Добавим, в ходе брифинга Павел Креков также рассказал, кто сможет принять участие в испытаниях вакцины от COVID-19. В первую очередь ставка делается на медицинских работников.

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