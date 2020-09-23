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Общество / Здравоохранение и здоровье
23 сентября 2020, 07:15

70% заболевших приходится на четыре свердловских города: карта распространения COVID-19

Карта распространения коронавируса в Свердловской области

В остальных муниципалитетах, отмеченных оранжевым и красным цветами, - от 1 до 565 подхвативших коронавирус. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

В Свердловской области число заразившихся коронавирусом перевалило за 28 тысяч. 70% заболевших приходится на четыре города.

Речь идёт о Екатеринбурге (16 915 инфицированных), Нижнем Тагиле (1 758), Первоуральске (741) и Верхней Пышме (672). В этих городах проживает более 20 тысяч человек, у которых подтвердили COVID-19.

Отметим, что из общего числа заболевших в регионе болезнь поборол 21 261 уралец. Таким образом, на лечении сейчас находятся более 6 тысяч свердловчан.

Как следует из данных карты Управления Роспотребнадзора, на Среднем Урале ещё осталось место, куда не добралась инфекция. Речь идёт об окрестностях Таборов, которые выделены белым цветом. В остальных муниципалитетах, отмеченных оранжевым и красным цветами, - от 1 до 565 подхвативших коронавирус.

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Фото: данные на 22 сентября
Фото: данные на 22 сентября
Фото: данные на 22 сентября
Фото: данные на 22 сентября

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Областная газета Свердловской области

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