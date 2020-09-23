В Свердловской области отмечается дефицит донорской крови всех групп

В Свердловской области отмечается дефицит донорской крови всех групп. Фото: Александр Исаков.

На Среднем Урале обновился «донорский светофор». В регионе отмечается нехватка всех групп крови.

Согласно данным Службы крови Свердловской области, в регионе существует повышенная потребность в первой и второй группах крови отрицательного и положительного резус-факторов. Они отмечены в «светофоре» красным цветом.

Кроме того, сообщается о нехватке остальных групп крови отрицательного и положительного резус-факторов – жёлтый цвет.

Стоит отметить, что кровь можно сдать с понедельника по пятницу (08:00 – 13:00). Ближайшая донорская суббота запланирована на 26 сентября.

Напомним, ранее свердловчан призвали к регулярному донорству. По данным специалистов, это поможет обеспечить постоянный запас компонентов крови и спасти пациентов, нуждающихся в переливании.

Добавим, в честь 90-летия со дня образования Свердловской областной станции переливания крови в екатеринбургском метро вышел рейс с донорским вагоном (внутри пассажиров ждёт интересная информация о донорстве). Он будет курсировать на протяжении всего сентября.