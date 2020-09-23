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Общество / Здравоохранение и здоровье
23 сентября 2020, 11:46

На Среднем Урале сократят коечный фонд для больных COVID-19

коечный фонд

На Среднем Урале сократят коечный фонд для больных COVID-19. Фото: Владимир Мартьянов.

Минздрав Свердловской области принял решение о сокращении коечного фонда, развёрнутого для пациентов с коронавирусной инфекцией. Соответствующий приказ был подписан региональным министром здравоохранения Андреем Карловым.

Перевод коечного фонда, предназначенного для оказания медпомощи пациентам с COVID-19, в штатный режим работы, будет осуществлён в МАУ "Городская клиническая больница "14" (Екатеринбург). Там планируют свернуть 437 инфекционных коек.

Таким образом, на Среднем Урале останется всего 4 509 коек. Контроль за исполнением приказа возложен на замминистра здравоохранения Сергея Туркова.

Размещён на сайте министерства здравоохранения Свердловской области Фото: Минздрав Свердловской области

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом "Областной газете" рассказали, что "на данный момент ранее перепрофилированные под инфекционный стационар мощности продолжают работать".

Также для получения более подробной информации по данному вопросу "Облгазета" звонила в пресс-службу минздрава и в ГКБ №14. Однако получить оперативный комментарий не удалось.

Напомним, ещё в середине августа некоторые свердловские больницы начали возвращаться к штатному режиму работы. А 3 сентября в Екатеринбурге плановую медпомощь после перерыва из-за пандемии коронавируса возобновили все поликлиники.

Добавим, накануне число заболевших COVID-19 свердловчан с начала пандемии превысило 28 тысяч (+121 инфицированный за сутки). Болезнь поборол 21 261 уралец. Таким образом, на лечении сейчас находятся более 6 тысяч жителей региона. В тяжёлом состоянии и сстоянии средней тяжести чуствуют себя более 500 человек.

В понедельник глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о снятии ряда ограничений по коронавирусу. В частности, разрешено возобновить работу букмекерских контор, аквапарков и цирков. При этом режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлён на неделю.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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