За сутки в Свердловской области выявили 125 случаев заражения коронавирусом

На Среднем Урале подтвердили ещё 125 случаев заражения коронавирусом. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области подтвердили ещё 125 случаев заражения коронавирусом. Это на четыре случая больше, чем было зарегистрировано накануне.

По данным регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, за последние 24 часа COVID-19 обнаружен у 65 жителей Екатеринбурга. Также новые заражённые есть в Ачитском ГО, Асбесте, Верхней Салде, Верхнем Тагиле, Красноуфимске и Красноуфимском районе, Красноуральске, Краснотурьинске, Нижней Салде, Первоуральске, Ревде, Рефтинском, Ивделе, Ирбите и Ирбитском районе, Качканаре, Среднеуральске, Нижнесергинском районе, Нижнем Тагиле, Слободо-Туринском районе и Тугулымском ГО.

За всё время пандемии вирус подхватили 28 168 свердловчан.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 111 пациентов с коронавирусом, 57 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 401 человек пребывает в состоянии средней степени тяжести. Остальные болеющие чувствуют себя удовлетворительно.

Из больниц выписаны ещё 63 человека. Всего от инфекционного заболевания вылечились уже 21 324 человека.

Также сегодня стало известно ещё о случаях смерти от COVID-19. В целом болезнь унесла жизни 580 уральцев.

Напомним, ранее региональный минздрав принял решение о сокращении коечного фонда, развёрнутого для пациентов с коронавирусной инфекцией. В штатный режим работы, будет переведён МАУ "Городская клиническая больница "14" (Екатеринбург). Там планируют свернуть 437 инфекционных коек.