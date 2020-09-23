Пункт тестирования на COVID-19 в Кольцово стал круглосуточным

B международном аэропорту Кольцово отмечается увеличение пассажиропотока. В связи с этим пункт тестирования на коронавирусную инфекцию, открытый на первом этаже терминала B, перешёл на круглосуточный режим работы.
Ранее прибывшие в аэропорт граждане могли посетить пункт в любой день недели с 9:00 до 16:30. По данным оперштаба, ничего кроме времени работы не изменилось. Так, результаты теста, по-прежнему, можно получить через сутки после сдачи анализов. Их отправляют на официальных бланках на электронную почту клиентов. Далее туристам необходимо самостоятельно загрузить информацию на сайт госуслуг.
Добавим, на прошлой неделе стало известно о возобновлении на взаимной основе авиасообщения с четырьмя государствами – с 21 сентября с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а с 27 сентября с Южной Корей.
Отметим, что возобновлять международное авиасообщение Россия начала 1 августа. В первую очередь россиянам стали доступны перелёты в Великобританию, Танзанию и Турцию. Позже ограничения сняли и некоторые другие государства, в том числе Черногория, Швейцария, ОАЭ, Египет и Мальдивы. Кроме того, открылись сухопутные границы с Абхазией и Южной Осетией.
Первыми из российских городов для полётов за рубеж открылись Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Позднее к ним добавились Казань, Калининград и Новосибирск.
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