Пункт тестирования на COVID-19 в Кольцово стал круглосуточным

Пункт тестирования на COVID-19 в Кольцово стал круглосуточным. Фото: Павел Ворожцов.

B международном аэропорту Кольцово отмечается увеличение пассажиропотока. В связи с этим пункт тестирования на коронавирусную инфекцию, открытый на первом этаже терминала B, перешёл на круглосуточный режим работы.

Ранее прибывшие в аэропорт граждане могли посетить пункт в любой день недели с 9:00 до 16:30. По данным оперштаба, ничего кроме времени работы не изменилось. Так, результаты теста, по-прежнему, можно получить через сутки после сдачи анализов. Их отправляют на официальных бланках на электронную почту клиентов. Далее туристам необходимо самостоятельно загрузить информацию на сайт госуслуг.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Добавим, на прошлой неделе стало известно о возобновлении на взаимной основе авиасообщения с четырьмя государствами – с 21 сентября с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а с 27 сентября с Южной Корей.

Отметим, что возобновлять международное авиасообщение Россия начала 1 августа. В первую очередь россиянам стали доступны перелёты в Великобританию, Танзанию и Турцию. Позже ограничения сняли и некоторые другие государства, в том числе Черногория, Швейцария, ОАЭ, Египет и Мальдивы. Кроме того, открылись сухопутные границы с Абхазией и Южной Осетией.

Первыми из российских городов для полётов за рубеж открылись Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Позднее к ним добавились Казань, Калининград и Новосибирск.

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