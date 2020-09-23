Суточная заболеваемость коронавирусом в России растёт десятый день подряд

В России уже пятый день подряд выявляют более 6 тысяч пациентов с COVID-19. Фото: Павел Ворожцов.

За последние сутки в России выявили 6 431 случай заражения коронавирусом. Это на 216 случаев больше, чем сутками ранее.

Количество ежедневно регистрируемых заболевших в стране растёт десятый день подряд: с 14 сентября, когда сообщили о 5 509 заразившихся, суточный прирост увеличился почти на тысячу. Кроме того, в России уже пятый день подряд выявляют более 6 тысяч пациентов с COVID-19.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, за последние сутки заболевшие были выявлены во всех регионах страны. Число новых случаев в Москве почти достигло 1000. В остальных субъектах РФ это количество в разы меньше. Свердловская область с 125 подтверждёнными случаями оказалась на восьмом месте в стране.

Фото: стопкоронавирус.рф

За всё время пандемии коронавирус подхватил 1 122 241 человек, 923 699 из них - уже выздоровели (в том числе 5 750 человек - за минувшие сутки), а 19 799 - скончались (150 - за последние 24 часа).

Фото: стопкоронавирус.рф