В Свердловской области более 879 тысяч человек сделали прививку от гриппа

В Свердловской области более 879 тысяч человек сделали прививку от гриппа. Фото: Галина Соловьева.

С начала прививочной кампании вакцинацию от гриппа прошли более 879 тысяч жителей Свердловской области. Для расширения охвата населения медики принимают граждан не только в больницах, но и в торговых центрах.

Как сообщили в оперштабе, свердловские власти рассчитывают, что вакцинопрофилактикой будут охвачены не только люди из групп риска. Ожидается, что активное участие в прививочной кампании примут организации и предприятия.

Отмечается, что бригады медиков проводят выездную работу в торговых центрах, рынках и иных организациях Екатеринбурга. Так, по данным пресс-службы горадминистрации, сегодня прививки ставили посетителям ТРЦ «Мегаполис».

Как рассказала участковая медсестра Ольга Попова, в этом торговом центре прививки ставятся уже четвёртый год подряд. «Сегодня мы взяли с собой 250 доз вакцин, поток желающих большой», – сказала она.

Отметим, в пятницу, 25 сентября горожан приглашают на прививку в ТЦ «Мега» (с 11:00 до 14:00 и с 15:00 до 19:00). При себе необходимо иметь полис медицинского страхования, паспорт и прививочный сертификат. С полным графиком вакцинации в торговых центрах можно ознакомиться тут.

Напомним, прививочная кампания на Среднем Урале стартовала в конце августа. В числе первых прививку от гриппа поставили глава региона Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Известно, что всего в область должны доставить 2,61 миллиона доз для бесплатной вакцинации детей от шести месяцев, школьников, студентов, людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями, беременных, призывников, сотрудников учреждений медицины и образования, транспортной сферы и ЖКХ.

Платная прививка обойдётся в 250-300 рублей. Её можно сделать в поликлинике по месту жительства.

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