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24 сентября 2020, 09:35

Красноуральск поднялся на 4 строчки в списке с заболевшими, а Екатеринбург приближается к 17 тысячам случаев заражения: карта распространения COVID-19

карта распространения коронавируса на 23 сентября

Общее число подхвативших инфекцию в столице Урала приближается к 17 тысячам. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

В Свердловской области обновили карту распространения коронавируса. О том, как за сутки изменилась эпидемиологическая обстановка в регионе, расскажем в нашем материале.

Накануне стало известно, что на Среднем Урале выявили ещё 125 заразившихся коронавирусом, 65 из них — жители Екатеринбурга. Общее число подхвативших инфекцию в столице Урала приближается к 17 тысячам, а точнее составляет 16 980, подсчитали в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Среди других городов региона эпидобстановка за сутки наиболее заметно ухудшилась в Красноуфимске и Красноуфимском районе: там выявили сразу 10 пациентов с COVID-19, и общее число заболевших увеличилось до 226.

Заметное изменение произошло и в Красноуральске. Там обнаружено ещё семь инфицированных (всего - 168). За счёт этого город поднялся в антирейтинге муниципалитетов по числу заболевших сразу на четыре строчки — с 23-й на 19-ю позицию.

Полный список свердловских территорий с числом выявленных фактов заражения вируса публикуем ниже.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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