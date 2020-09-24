131 случай коронавируса в Свердловской области зафиксировали за сутки

131 случай коронавируса в Свердловской области зафиксировали за сутки. Фото: Галина Соловьёва.

За прошедшие сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 131 человека. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 28 299.

Согласно информации регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, в Свердловской области инфекция подтверждена у жителей Екатеринбурга (+54), Алапаевска, Асбеста, Берёзовского, Верхней Пышмы, Красноуфимска, Красноуральска, Краснотурьинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Ирбита, Нижнего Тагила и других муниципалитетов.

Состояние 105 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 407 – как средней степени тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За последние 24 часа из больниц было выписано 66 человек. Общее число выздоровевших достигло 21 390. Также за сутки зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19, всего – 587.

Напомним, в предыдущие сутки было выявлено 125 случаев заражения коронавирусом.

Добавим, ранее стало известно о том, что в студенческом общежитии УрФУ на Коминтерна выявлен заражённый COVID-19. Из-за него изолированы все контактные лица и целый этаж.

В понедельник глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о снятии ряда ограничений по коронавирусу. В частности, разрешено возобновить работу букмекерских контор, аквапарков и цирков. При этом режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлён на неделю.

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