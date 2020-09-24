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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 сентября 2020, 12:50

В России выявлено ещё 6 595 заболевших COVID-19

коронавирус

В России выявлено ещё 6 595 заболевших COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

В России продолжает расти суточная заболеваемость COVID-19. За последние 24 часа в стране выявлено 6 595 заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Количество ежедневно регистрируемых заболевших в стране растёт с 14 сентября, когда сообщили о 5 509 заразившихся. С того момента суточный прирост увеличился белее чем на тысячу. Стоит отметить, что свыше 6 тысяч пациентов с COVID-19 выявляют уже шестой день подряд. Накануне сообщалось о 6 431 случае заражения.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в России было поставлено 1 128 836 диагнозов.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 1050. Свердловская область находится на девятой строчке рейтинга. Там инфекцию подхватил 131 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Известно, что за последние 24 часа из российских больниц было выписано 6 130 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 929 829 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксировано 149 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 19 948 человек.

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Областная газета Свердловской области

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