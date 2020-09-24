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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 сентября 2020, 13:08

Жертвами коронавируса стали ещё семь жителей Среднего Урала

реанимация

Жертвами коронавируса стали ещё семеро жителей Среднего Урала. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области было зарегистрировано ещё семь смертей пациентов с COVID-19. Число жертв заболевания возросло до 587.

Информацию подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах по борьбе с инфекцией. Свердловская область оказалась на пятом месте по числу погибших за сутки. Ту же строчку занимает Республика Дагестан.

На первом месте находится Санкт-Петербург, где зафиксировано 22 умерших. На втором – Москва с 15-ю случаями, а на третьем – Кемеровская область с 12-ю жертвами COVID-19. Далее следуют Ростовская и Ульяновская области. Там по восемь летальных исходов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Напомним, накануне стало известно о пяти смертях жителей региона.

Добавим, за последние 24 часа на Среднем Урале инфекцию подхватил 131 человек. В России коронавирусом заболели ещё 6 595 граждан, всего ‒ 1 128 836. Также за сутки зафиксировано 149 погибших, общее число летальных случаев достигло 19 948.

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Областная газета Свердловской области

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