Жертвами коронавируса стали ещё семь жителей Среднего Урала

В Свердловской области было зарегистрировано ещё семь смертей пациентов с COVID-19. Число жертв заболевания возросло до 587.
Информацию подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах по борьбе с инфекцией. Свердловская область оказалась на пятом месте по числу погибших за сутки. Ту же строчку занимает Республика Дагестан.
На первом месте находится Санкт-Петербург, где зафиксировано 22 умерших. На втором – Москва с 15-ю случаями, а на третьем – Кемеровская область с 12-ю жертвами COVID-19. Далее следуют Ростовская и Ульяновская области. Там по восемь летальных исходов.
Напомним, накануне стало известно о пяти смертях жителей региона.
Добавим, за последние 24 часа на Среднем Урале инфекцию подхватил 131 человек. В России коронавирусом заболели ещё 6 595 граждан, всего ‒ 1 128 836. Также за сутки зафиксировано 149 погибших, общее число летальных случаев достигло 19 948.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале