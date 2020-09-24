Тюменский губернатор привился от коронавируса

Александр Моор сообщил, что прививки от коронавируса уже начали ставить медработникам. Фото: Галина Соловьёва.

Глава Тюменской области Александр Моор поставил прививку от коронавирусной инфекции. Он стал первым губернатором, который сообщил о вакцинации.

Александр Моор заявил о прибытии в Тюменскую область первой партии вакцины от COVID-19, на которой отрабатывалась система доставки, в частности, температурный режим для её хранения. Также глава региона ответил на вопрос, доверяет ли он российскому препарату "Спутник V".

"На последнем онлайн-эфире я ответил, что верю в отечественную вакцину и готов ее испытать на себе. Сказано - сделано, мне поставили вакцину из пилотной партии. Что могу сказать, чувствую себя хорошо, побочных эффектов не наблюдаю", - пишет Александр Моор на своей странице в Instagram.

По его словам, прививки от коронавируса уже начали ставить медработникам. Он отметил, что лекарство будет поступать в регион постепенно и, в первую очередь, пойдёт гражданам, находящимся в группе риска.

Напомним, что в Свердловскую область первая партия вакцины от COVID-19 поступила 21 сентября. Региональный оперштаб отрабатывал на ней вопросы по хранению препарата и организации прививочной кампании.

Отметим, что прививки от коронавируса также поставили министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.