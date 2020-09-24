Массовые поставки вакцины от COVID-19 начнутся в ноябре

О начале массовых поставок вакцины от коронавируса "Спутник V" сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Фото: Галина Соловьёва.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о начале массовых поставок вакцины от коронавируса "Спутник V". По его словам, они начнутся в конце октября - начале ноября.

Препарат "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак") был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России. О регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа заявлял Президент РФ Владимир Путин. Она прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора.

"На производственных площадках уже выпущены первые серии массового, большого производства вакцинного препарата. Сейчас они проходят, как я уже говорил, дополнительный контроль, потому что контроль качества вакцины составляет до 21 дня", - передаёт слова Михаила Мурашко ТАСС.

Напомним, что пробная партия вакцины была направлена в регионы России 12 сентября. Свердловская область получила тестовую партию препарата 21 сентября - на ней проверялись условия хранения и вопросы по организации вакцинации населения.

Прививку от COVID-19 уже поставили министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также губернатор Тюменской области Александр Моор.