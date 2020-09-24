Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
24 сентября 2020, 20:10

Массовые поставки вакцины от COVID-19 начнутся в ноябре

Вакцина

О начале массовых поставок вакцины от коронавируса "Спутник V" сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Фото: Галина Соловьёва.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о начале массовых поставок вакцины от коронавируса "Спутник V". По его словам, они начнутся в конце октября - начале ноября.

Препарат "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак") был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России. О регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа заявлял Президент РФ Владимир Путин. Она прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора.

"На производственных площадках уже выпущены первые серии массового, большого производства вакцинного препарата. Сейчас они проходят, как я уже говорил, дополнительный контроль, потому что контроль качества вакцины составляет до 21 дня", - передаёт слова Михаила Мурашко ТАСС.

Напомним, что пробная партия вакцины была направлена в регионы России 12 сентября. Свердловская область получила тестовую партию препарата 21 сентября - на ней проверялись условия хранения и вопросы по организации вакцинации населения.

Прививку от COVID-19 уже поставили министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также губернатор Тюменской области Александр Моор.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.09.2020, 20:10 / Общество
Массовые поставки вакцины от COVID-19 начнутся в ноябре
24.09.2020, 19:20 / Общество
Любуемся полуфиналистками международного конкурса красоты «Мисс Офис–2020» из Екатеринбурга
24.09.2020, 18:40 / Политика
Президент РФ надеется избежать повторного введения ограничений из-за COVID-19
24.09.2020, 17:45 / Спорт
Матч молодёжки «Урала» был отменён из-за коронавируса у футболистов соперника
24.09.2020, 17:15 / Общество
Евгений Куйвашев и Николай Цуканов поздравили Александра Высокинского с днём рождения