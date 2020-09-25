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Общество / Здравоохранение и здоровье
25 сентября 2020, 10:24

Московским пенсионерам снова рекомендуют оставаться дома

Пенсионерка в маске перебирает гречку

Московским пенсионерам снова рекомендуется ограничить контакты с близкими. Фото: Павел Ворожцов

С 28 сентября в Москве снова вводится жёсткий режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Этой группе москвичей предписано уйти на дистант.

С соответствующим обращением к старшему поколению выступил мэр Сергей Собянин. Рекомендации связаны ростом заболевших ОРВИ и коронавирусом.

"Нынешняя ситуация значительно отличается от положения дел весной этого года. Тем не менее, по мнению врачей, наложение двух болезней: простуды и коронавируса, является очень опасным и может иметь тяжёлые последствия. Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Поэтому начиная с понедельника, 28 сентября 2020 г. мы просим Вас оставаться дома", - пишет мэр в своём блоге.

Издан Указ "О внесении изменений в правовые акты города Москвы".

Согласно документу, пенсионерам с понедельника разрешается покидать дом или дачу только в случае обращения за медпомощью, следования к месту работы (кроме тех, кто переведён на дистант), похода в магазин, выноса мусора или выгула домашних животных.

Не запрещаются прогулки и занятия физической культурой на открытом воздухе. При этом снова рекомендуется ограничить контакты с близкими.

Предприятиям рекомендуется перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Мэр пообещал, что людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями при необходимости выдадут больничные листы.

"Сегодня от каждого из нас вновь требуется дисциплина и ответственность. Прошу Вас строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах. И непременно – проявите особое внимание к пожилым и хронически больным людям, которые вновь должны оставаться дома", - обратился к жителям столицы Сергей Собянин.

Добавим, что суточная заболеваемость COVID-19 в России растёт уже более 10 дней подряд. Накануне Президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами регионов заявил, что очень не хотел бы возвращаться к ограничениям по коронавирусу, которые вводились весной. Для этого, по мнению лидера страны, необходимо наращивать тестирование, соблюдать текущие требования и вести диалог с людьми.

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